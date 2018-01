Banco Mundial aprova empréstimos de US$ 563,4 mi ao México O Banco Mundial emprestou ao México US$ 563,4 milhões para dois projetos de desenvolvimento, informou o ministério de Finanças do país. Em comunicado, o ministério afirmou que o primeiro empréstimo, de US$ 505 milhões, está relacionado à substituição do banco de desenvolvimento Banrural pelo Financiera Rural, criado no ano passado com o objetivo de desenvolver os mercados financeiros para projetos rurais e conceder créditos para produtores agrícolas. O segundo empréstimo do Banco Mundial, de US$ 58,4 milhões, tem como objetivo desenvolver projetos de e-business em companhias de pequeno e médio porte. As informações são da Dow Jones.