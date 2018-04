Banco Mundial aprova para a Argentina crédito de US$ 50 mi

O Banco Mundial (Bird) anunciou nesta terça-feira a concessão de um empréstimo adicional à Argentina de US$ 50 milhões para financiar um projeto de desenvolvimento energético no setor rural. Veja também: Banco Mundial vai ampliar ajuda financeira a emergentes Mais países estão precisando de ajuda, diz Zoellick Em comunicado, o Bird disse que os recursos da operação terão os mesmos objetivos de um crédito anterior concedido dentro de um projeto de energia renovável no mercado rural. O objetivo é fornecer às zonas rurais das províncias participantes uma provisão energética mediante tecnologias de energia renovável. O empréstimo também apoiará estudos sobre o setor energético, ajudará o país no desenvolvimento de operações sustentáveis no setor, fortalecerá a participação do setor privado em zonas rurais e estimulará a capacidade dos governos rurais de regular essa participação. O comunicado acrescentou que o crédito financiará custos vinculados ao aumento das atividades destinadas a fortalecer o impacto de desenvolvimento do projeto no período entre 2008 e 2010. O empréstimo foi concedido com um prazo de amortização de 15 anos e um período de carência de cinco, indicou o comunicado.