Banco Mundial cobra fim de subsídios agrícolas As nações desenvolvidas devem abrir mais os mercados e eliminar os subsídios agrícolas que prejudicam o setor responsável por um quarto da produção nos países em desenvolvimento, bem como acelerar a transferência de tecnologia para o Terceiro Mundo, alerta o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2003, divulgado nesta quarta-feira pelo Banco Mundial. Os duros recados contidos no estudo - que também não poupam os governos dos países pobres, cobrados em responsabilidade e transparência -, servem como alerta para o risco de, daqui a 50 anos, o mundo enfrentar severas catástrofes ambientais e distúrbios sociais diante de uma riqueza quadruplicada, na casa dos US$ 140 trilhões anuais, e uma população de nove bilhões de habitantes. Meio ambiente A pesquisa, que lista as principais responsabilidades de nações ricas e pobres na construção de bases sólidas para o futuro da humanidade, vai nortear as discussões dos chefes de Estado presentes à Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável em Johannesburgo, na África do Sul, a partir da próxima semana. "A menos que as mudanças sociais e o cuidado com o meio ambiente estejam integralmente associados ao crescimento econômico, mesmo este crescimento estará ameaçado no longo prazo", diz o documento. De acordo com o relatório, os subsídios agrícolas representam um gasto de US$ 1 bilhão por dia para os países ricos, além de rebaixarem os preços dos produtos e reduzirem as oportunidades de exportadores dos países mais pobres. Mas as estradas deficientes, a escassez de financiamento a falta de acesso a novas tecnologias e a degradação ambiental também ameaçam a sobrevivência dos agricultores. Ajuda aos pobres "O mundo precisa agir para ajudar os mais pobres a gerenciarem seus próprios recursos e aumentar sua produtividade e renda agora, dar poder a essas comunidades e ajudá-las a se preparar para as demandas das décadas futuras", afirmou, em comunicado oficial, o economista-chefe e vice-presidente do Banco Mundial, Nicholas Stern. "Os países ricos podem tomar tal medida abrindo seus mercados aos exportadores do mundo em desenvolvimento e abandonando subsídios agrícolas e outras barreiras ao comércio que deprimem os preços e limitam as oportunidades de mercado àqueles bens que as pessoas de baixa renda produzem de forma mais competitiva." Pelas estimativas da equipe do Banco Mundial, a renda per capita dos países em desenvolvimento terá de crescer a taxas médias anuais de 3,6% para cumprir a Meta de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, que consiste em cortar pela metade a pobreza mundial até 2015. Mesmo assim, a instituição alerta para o risco de o êxito ser acompanhado pela presença de cidades disfuncionais, escassez de abastecimento de água, aguda desigualdade e conflitos sociais e menos terras cultiváveis. Para o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, tanto o colapso da Enron sob um escândalo contábil quanto a influência do processo de produção de algodão sobre o desaparecimento do Mar de Aral, na Ásia, têm como causas políticas insustentáveis. Em nome da instituição, o executivo admite a culpa, ao lado de outras instituições, pelo apoio a algumas políticas "equivocadas", que não podem ser repetidas no futuro. Esforço brasileiro Nos últimos dez anos, o Brasil mostrou grandes progressos nos indicadores econômicos, sociais e institucionais tratados pelo Relatório sobre o Desenvolvimento Global, segundo o diretor do Banco Mundial para o Brasil, Vinod Thomas. As políticas federais de reforma agrária e criação de áreas de proteção ambiental, os projetos de urbanização e legalização de favelas adotados em Belo Horizonte, Recife, no Rio e em São Paulo e as melhorias de indicadores sociais no Ceará foram descritos no documento elaborado pela instituição, e apontados como exemplos para o restante do mundo. "Os níveis de transparência e inclusão alcançados pelo Brasil levaram a uma maior responsabilidade e eficiência institucional, o que contribuiu consideravelmente para a redução da pobreza", diz o diretor da instituição. "Também houve progressos em direção ao desenvolvimento ambiental sustentável, mas, como em outros países, isto ainda é parte importante de uma agenda em progresso." O maior destaque é conferido à regularização da situação das famílias assentadas ilegalmente em áreas urbanas, que correspondem a 25% da população, no Rio, e 40%, na região metropolitana de Recife. Os avanços no processo de inclusão física e social das favelas às cidades, embora importantes para reduzir as dimensões da pobreza no País, precisam ser acompanhados de políticas que ofereçam oportunidades de inclusão econômica da população carente, informa o relatório. Saúde e educação O Banco Mundial também ressalta avanços nas áreas de educação fundamental e saúde básica. "A porcentagem de crianças fora da escola caiu de 18,2% para 3% entre 1992 e 2000 e a mortalidade infantil caiu de 47,8 por mil, em 1990, para 29,6 por mil, em 2000. Essas melhorias estão entre as mais rápidas para qualquer país do mundo", destaca a instituição. "Esses setores contribuíram de maneira significativa para a melhoria das condições de vida dos mais pobres, embora esses progressos não se reflitam rapidamente no coeficiente ´Gini´, usado para medir a desigualdade de renda", prossegue o texto, destacando que as ações na área educacional atacam "pela raiz" uma das principais causas da desigualdade, com efeitos esperados no médio prazo. Economia A instituição também tece elogios ao Brasil no que se refere à sustentabilidade da política macroeconômica e dos níveis de endividamento público e externo, além do desempenho fiscal. "O Banco Mundial expressou recentemente o seu apoio ao programa econômico brasileiro de médio prazo, e a sua disposição em aumentar o seu apoio financeiro a operações de reforma."