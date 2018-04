Banco Mundial decide em breve polêmica com Wolfowitz O conselho de diretores do Banco Mundial adiou uma reunião nesta sexta-feira, 13, para discutir a promoção, pelo presidente da instituição, Paul Wolfowitz, de sua namorada, acrescentando que vai decidir em breve como agir. Em um comunicado, o conselho afirmou achar que Wolfowitz aprovou a promoção e o aumento salarial de Shaha Riza sem uma revisão do comitê de ética ou do presidente do conselho. "Os diretores-executivos irão agir prontamente para chegar a uma conclusão sobre possíveis ações a serem tomadas", acrescentou o conselho. O conselho divulgou documentos de um grupo que investigou o contrato acertado com Riza e também incluiu comunicações entre Wolfowitz, o conselho e outras autoridades do banco. Wolfowitz assumiu total responsabilidade pela promoção de Riza e se desculpou na quinta-feira, afirmando que cometeu um erro ao conduzir o assunto, mas acrescentou que ainda era novo no cargo. O conselho do Banco Mundial informou que Wolfowitz revelou seu relacionamento com Riza enquanto negociava seu próprio contrato e, sob um pedido dos diretores, procurou orientação do comitê de ética. "A orientação dada informalmente foi de que a funcionária deveria ser realocada para uma posição fora de uma potencial influência", disse o conselho. Wolfowitz, nomeado para o cargo em 2005 pelo presidente norte-americano, George W. Bush, veio do Pentágono, onde foi um dos arquitetos da guerra no Iraque. Ele enfrentou uma longa desconfiança de muitos membros do banco e ressentimento por conta de sua proximidade com a administração Bush e seu papel no Iraque. A associação de funcionários do Banco Mundial, que pediu na semana passada explicações, já pediu a renúncia de Wolfowitz.