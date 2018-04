Banco Mundial discute destino de Paul Wolfowitz A controvérsia em torno do presidente do Banco Mundial, Paul Wolfowitz, e seu envolvimento na obtenção de um grande aumento salarial para a namorada, chega, neste domingo, 15, ao centro das discussões, numa reunião do comitê que define as políticas da instituição. Wolfowitz, que vem atuando nos bastidores para continuar no cargo, apresentará relatórios ao Comitê de Desenvolvimento do banco e participará da entrevista coletiva que marcará o encerramento das reuniões que, ao longo do fim de semana, reuniram ministros de economia e presidentes de bancos centrais. EUA, Reino Unido e França, países cujos governos têm um papel fundamental nas operações do banco, dizem que é importante aguardar o resultado de uma investigação da diretoria do Banco Mundial sobre a conduta do presidente. Mas o governo britânico já declarou que a controvérsia desencadeada pelo comportamento de Wolfowitz está sendo prejudicial para a instituição. O ministro do Desenvolvimento, Hilary Benn, não chegou a manifestar apoio a Wolfowitz, que está sob uma pesada barragem de críticas desde que veio a público a informação de que ele havia obtido para a namorada, Shaha Reza, um emprego de US$ 193.590 (R$ 400.000), no Departamento de Estados dos EUA, pouco depois de assumir o comando do banco, em 2005. Uma manifestação prevista de funcionários do banco, exigindo a renúncia de Wolfowitz, não chegou a se realizar, mas dezenas de membros de grupos internacionais fizeram uma passeata do lado de fora do banco para cobrar a saída do presidente. Alguns representantes de nações africanas expressaram apoio a Wolfowitz, dizendo que ele fez do continente uma prioridade na administração do banco. "Vimos uma liderança visionária, um progresso firme sob o senhor Wolfowitz", disse a ministro de Finanças da Libéria, Antoinette Sayeh. "Só podemos dizer que estamos ansiosos para que isso continue". A ministra do Desenvolvimento da Alemanha, Heidemarie Wieczorek-Zeul, disse que Wolfowitz deveria se perguntar se ainda tem condições de comandar o banco. "Minha conclusão, neste momento, é que ele tem de decidir, por conta própria, em relação a esse erro, se ainda é capaz de cumprir seus deveres com credibilidade", afirmou.