Banco Mundial: dólar segue como reserva no curto prazo O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, reiterou hoje que o status do dólar como moeda de reserva não é um fato dado, mas sim uma questão de longo prazo. "Eu acredito que, a curto prazo, o dólar permanece como a principal moeda de reserva", disse Zoellick a repórteres após se encontrar com congressistas no Capitólio, em Washington. A recente queda da moeda dos EUA pode ser atribuída em parte a uma reversão da fuga para a qualidade nos ativos norte-americanos durante a crise, no ano passado, afirmou.