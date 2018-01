Banco Mundial eleva previsão de crescimento da AL O Banco Mundial elevou sua previsão de crescimento econômico para 2004 da América Latina para próximo de 4%, uma vez que um grupo de países da região irá se recuperar de vários anos de crescimento próximo de zero ou de recessão. O Banco Mundial prevê agora que a produção econômica da América Latina irá crescer entre 3,8% a 4,0% este ano, acima de sua previsão anterior de uma expansão de 3,7%. "A revisão para cima que fizemos foi porque a recuperação que está sendo vista nos países da América Latina é mais forte do que esperávamos", disse Guillermo Perry, economista do banco para a América Latina. Perry citou a recuperação em alguns países como Argentina, Chile, Colômbia, México e Uruguay. Ele acrescentou que economistas do setor privado estão ainda mais otimistas em suas estimativas, prevendo um crescimento de 4,1% para a região este ano. As informações são da Dow Jones.