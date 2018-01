Banco Mundial estima crescimento da China em 2007 em 9,6% O Banco Mundial (Bird) elevou de 9,3% para 9,6% sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China em 2007. O relatório trimestral do órgão sobre a economia chinesa, contudo, aconselha o governo chinês a elevar os investimentos nas áreas sociais, em especial nos setores de Previdência Social, Educação e Saúde, a fim de fomentar o mercado interno. "Esses investimentos permitiriam a elevação do consumo doméstico?", questionou a economista chefe do Bird na China, Bert Hofman, ao apontar o superávit comercial como o principal fator dos desequilíbrios econômicos atualmente enfrentados pela China. O Bird prevê uma expansão de 10,4% do PIB chinês em 2006. Ao mesmo tempo, o relatório salienta que o superávit comercial deverá chegar a US$ 223 bilhões neste ano, contra os US$ 160 bilhões registrados em 2005. Para os analistas do banco, as medidas macroeconômicas adotadas pelo governo central surtiram efeito, permitindo assim o controle do forte ritmo de crescimento econômico chinês. Apesar disso, o relatório do Bird voltou a defender a necessidade de novas medidas para conter o excesso de liquidez no país. Conforme a imprensa local, Bert também pediu uma nova elevação das taxas de juros, a ampliação dos investimentos no setor de serviços e novas políticas em torno dos impactos ambientais e do consumo de energia.