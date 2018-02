Banco Mundial fecha escritórios após ameaça de bomba

A sede central do Banco Mundial, em Washington, não abrirá as suas portas nesta sexta-feira, 18, devido a uma ameaça de bomba, segundo um comunicado publicado no site da organização. Na mensagem, o Bird informa que está investigando uma "ameaça de bomba" recebida por telefone. A direção da entidade decidiu fechar todos os seus escritórios, tanto próprios quanto alugados, na capital americana. A sua sede fica perto da Casa Branca, no centro da cidade.