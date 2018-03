Banco Mundial pede a membros que se aproximem mais do G-20

O presidente do Banco Mundial, Robert Zoellick, elogiou nesta terça-feira, 6, que o Grupo dos 20 países desenvolvidos e em desenvolvimento (G-20) tenha se tornado o principal fórum mundial de políticas econômicas, mas insistiu que sua organização representa um "G-186" que deveria ter relações fortes com o G-20.

Veja também:

Policia turca enfrenta protesto contra reunião do FMI

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Bretton Woods está sendo revisada perante nossos olhos", disse ele em discurso ao conselho diretor do Banco Mundial, que tem 186 países-membros e, em conjunto com o Fundo Monetário Internacional, está realizando seu encontro anual em Istambul. "Desta vez, terá mais participantes."

Cerca de 59 milhões de pessoas vão perder seus empregos este ano como resultado da crise econômica global, disse ele.

O Banco Mundial vem emprestando recursos a ritmo recorde, com o seu Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento desembolsando US$ 40 bilhões este ano, afirmou Zoellick. No ritmo atual, o banco estará com capital restrito até meados de 2010, acrescentou ele, reiterando o pedido para que o Banco Mundial receba mais fundos.

Zoellick também afirmou que o rápido crescimento do crédito na China pode causar problemas para a economia global no próximo ano.

Petróleo

Zoellick alertou que as nações produtoras de petróleo, tais como Rússia e países do Golfo Pérsico, precisam diversificar suas economias, "uma vez que a dependência em petróleo e commodities é uma base precária para construir uma economia, em um mundo que luta para reduzir a dependência em combustíveis fósseis".

O comentário foi feito durante discurso ao conselho diretor do Banco Mundial, que, em conjunto com o Fundo Monetário Internacional, realiza seu encontro anual em Istambul. As informações são da Dow Jones.