Banco Mundial perdoa 80% da dívida da Nicarágua O Banco Mundial concordou em perdoar 80% da dívida da Nicarágua com a instituição, anunciou o porta-voz da presidência, Joel Gutierrez. Contudo, o governo nicaragüense não informou o montante exato da dívida perdoada. Gutierrez disse que a Nicarágua espera por um anúncio similar do FMI nesta sexta-feira. Um perdão do FMI e do Banco Mundial reduziria em mais de US$ 4 bilhões a dívida externa da Nicarágua, deixando o total em cerca de US$ 2 bilhões. Na década de 1990, a dívida externa do país somava US$ 12 bilhões.