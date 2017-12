Banco Mundial promete US$ 7,5 bilhões ao Brasil até 2007 O Banco Mundial (Bird) divulgou hoje a nova estratégia de assistência ao Brasil que prevê até US$ 7,5 bilhões em financiamentos nos próximos quatro anos. "O Brasil tem hoje uma oportunidade inédita para melhorar a qualidade de vida de sua população, especialmente dos pobres, de modo sustentável", afirmou Vinod Thomas, diretor do banco para o Brasil. "As intensas consultas com a sociedade brasileira e com o governo trouxeram novas idéias para o debate e essas idéias poderão contribuir muito para obtermos o máximo de impacto em nossa participação". Em nota oficial, o organismo multilateral afirmou que o "Brasil hoje tem grande potencial e enfrenta enormes desafios". O governo brasileiro "se comprometeu com uma política de austeridade fiscal, metas de inflação e com o pagamento de seus contratos da dívida". Além disso, "empenhou-se também com grandes melhorias no bem-estar da população". De acordo com o Bird, a estratégia de assistência ao Brasil reflete as prioridades do governo federal, "que fez do progresso social com estabilidade econômica a base do seu programa". A assistência do Banco Mundial aos setores sociais estará centrada no atendimento aos mais pobres e na melhoria da qualidade e eficiência dos serviços sociais. "A educação continuará a ser uma prioridade importante para o Banco Mundial, com um maior envolvimento no estímulo ao ensino médio e ao desenvolvimento da primeira infância", diz a nota oficial. "O incentivo à proteção social será ampliado por meio de apoio técnico e financeiro aos programas de transferência integrada de recursos, como o Bolsa Família, e de emprego para os jovens, Primeiro Emprego." O Brasil é um dos maiores clientes do Bird, com empréstimos de US$ 30 bilhões. A atual carteira do Banco Mundial para o Brasil consiste de 53 projetos em execução, com compromissos líquidos de cerca de US$ 4,7 bilhões.