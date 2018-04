Banco Mundial reduz previsão para PIB da China O Banco Mundial (Bird) reduziu sua previsão de crescimento para o PIB da China este ano para 9,4% e, para o ano que vem, para 7,5%. As previsões anteriores eram de expansão de 9,8% em 2008 e de 9,2% em 2009. No ano passado, o país cresceu 11,9%. A revisão ocorreu por causa da demanda mais fraca no setor imobiliário, da diminuição do investimento e do consumo privados e da crise global. "Nós vemos um governo que intervém, que tenta fazer o que pode para manter o crescimento a uma taxa decente e que tem os meios financeiros e a capacidade administrativa para fazer com que isso aconteça", disse o economista sênior do Bird Louis Kuijs. Mas, acrescentou ele, "há limites do quanto o governo pode gastar de maneira eficiente e produtiva". De acordo com o Bird, a inflação "não é mais uma preocupação no futuro imediato", e prevê que o índice de preços ao consumidor irá retroceder para 2% no ano que vem, dos 6,5% projetados para este ano. "Há, sem dúvida, espaço significativo e necessidade de uma atitude macroeconômica expansiva". O Bird prevê que o déficit fiscal da China será de 0,4% do PIB este ano, menor que a previsão anterior, de 0,8%. No ano passado, o país havia registrado superávit fiscal de 0,7%. Para 2009, a previsão de déficit fiscal aumentou de 1% para 2,6% do PIB. As informações são da Dow Jones.