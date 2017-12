Banco Mundial teme contágio da crise grega

O presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, alerta para o contágio de uma crise na Grécia, especialmente para países do Leste Europeu. "Estamos acompanhando a situação de forma muito atenta", disse Kim. "Estamos observando principalmente o que está ocorrendo nos países vizinhos (da Grécia) onde nós estamos trabalhando", disse.

Em locais como Romênia e Bulgária, bancos gregos contam com uma participação importante e chegam a ter 20% do sistema financeiro em suas mãos. Um colapso da economia grega, portanto, teria um impacto direto nesses mercados. Milhões de pessoas ainda na Sérvia, Albânia, Macedônia e outros países da região têm seus depósitos em bancos gregos.

Diante da crise, os bancos centrais da Macedônia e da Sérvia introduziram restrições nos movimentos de capitais entre bancos gregos em suas economias. Ao contrário do que ocorreu na Grécia, as agências desses bancos abriram na segunda-feira nos países vizinhos. Mas as autoridades registraram um aumento de transações.

Para analistas da Capital Economics, a exposição dos mercados do Leste Europeu em relação à Grécia foi reduzida nos últimos anos. Mas alertam que essas economias continuariam sendo afetadas pela saída de Atenas da zona do euro. O impacto ainda seria sentido na Hungria e Eslováquia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Preocupação. Na semana passada, Kim, do Banco Mundial, declarou a jornalistas estar "preocupado" com a tranquilidade do mercado diante de uma saída da Grécia da zona do euro. "Pessoas envolvidas em crises como esta dizem que sempre pode haver uma surpresa", disse. "Você pode achar que o mercado já calculou o impacto, mas nunca se sabe. Portanto, peço que todos na mesa de negociação façam o possível para chegar ao que pode ser bom para a Grécia e para a Europa e, claro, para o mundo", completou. Ontem, questionado sobre como ele votaria no referendo, Kim apenas respondeu : "Desejo o melhor para eles e que encontrem uma solução".

Já o secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, é otimista. "Estou convencido de que ainda haverá um acordo. São pessoas com muita responsabilidade, inteligentes e querem uma solução", disse. Para ele, não existe um risco ao euro. "A zona do euro vai muito bem. Não culpem o euro. O problema é a Grécia e políticas nacionais, o problema é reconhecer os limites políticos e financeiros de cada um dos atores: dos europeus, dos gregos, do FMI, da Alemanha", disse. Sobre o referendo, reconhece que essa será "uma das decisões mais difíceis que jamais tomarão". "Vamos esperar a sabedoria do povo", disse.

"Pessoas envolvidas em crises dizem que você pode achar que o mercado já calculou o impacto, mas nunca se sabe."

Jim Yong Kim

PRESIDENTE DO BANCO MUNDIAL,