Banco Nación cria plano de cancelamento de dívidas O Banco Nación da Argentina lançará um plano de cancelamento das dívidas para produtores agropecuários que inclui também os devedores hipotecários. Assim informou um comunicado da secretaria de Agricultura, ontem à noite. A partir de 1º de março entrará um vigor um programa que terá um calendário de amortizações de acordo com os ganhos de cada produtor. Também serão levadas em conta as particularidades das economias regionais e se respeitará os ciclos dos processos produtivos de cada um, atendendo caso a caso. A notícia chega faltando poucos dias para que se renove as execuções das hipotecas dos devedores morosos, após ter sido suspensa por um período de mais de um ano. As entidades do campo já vinham reclamando soluções alternativas para os produtores. O setor agropecuário é o mais comprometido pelas possíveis execuções hipotecárias, já que possui uma dívida de US$ 6 bilhões de dólares com os bancos, grande parte da qual está sustentada com aval de hipotecas. Desta cifra, US$ 2,8 bilhões correspondem ao Banco Nación. Fontes do setor informam que estão em jogo mais de 14 milhões de hectares de pequenos e médios produtores, cuja maioria faz parte das economias regionais.