Banco Nación retoma venda de dólares O Banco Nación decidiu retomar a venda de dólares e permitir a entrada organizada da multidão que protestava em frente ao banco. Com uma cotação de 1,90, melhor que a das casas de câmbio que negociam venda por 2,05, o Banco Nación é o preferido dos argentinos na corrida em busca de dólares que se observa desde quarta-feira, quando a imprensa começou a divulgar as intenções do governo de deixar a moeda flutuar livremente antes do prazo estimado de três a quatro meses. As filas, não só no Banco Nación, mas em todas as instituições financeiras e casas de câmbio, são enormes e dão volta aos quarteirões.