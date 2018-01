Banco Popular do Brasil chega amanhã a São Paulo A primeira unidade do Banco Popular do Brasil (BPB) em São Paulo começa a funcionar amanhã, quinta-feira. O local é um pequeno mercado em Guarulhos, na região metropolitana. Trata-se do segundo ponto-de-venda da nova subsidiária do Banco do Brasil, que terá a missão de bancarizar a população de baixa renda e o setor informal. Além do recebimento de contas, estes postos farão ainda abertura de contas correntes, poupança e operações de microcrédito, saques e depósitos. A meta do Banco Popular do Brasil é de chegar ao final de março com 300 operações na região denominada de ABC DOG, área que envolve as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Osasco e Guarulhos. O endereço do primeiro correspondente bancário de São Paulo, de acordo com a gerente executiva Fernanda Oliveira, só deve ser divulgado na próxima semana, quando o sistema estiver totalmente ajustado para atender à eventual demanda. O cronograma da instituição prevê ainda a abertura da primeira unidade em Recife, no dia 11. Tendência Com a iniciativa, o Banco do Brasil está seguindo os passos da Caixa Econômica Federal, que criou recentemente o "Caixa Aqui", correspondente bancário cuja função é também de começar a atender a população de periferia. A primeira unidade na região metropolitana de São Paulo foi aberta há cerca de 10 dias, em Mauá, no ABC Paulista.