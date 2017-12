Banco Popular do Brasil quer atrair 1 milhão de clientes O presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb Lima, informou hoje que o Banco Popular do Brasil (BPB) recebeu autorização do Banco Central para operar. Ele disse que será preciso fazer cinco testes de operação no curto prazo, que começarão em janeiro. Lima afirmou que a meta é conquistar 1 milhão de clientes em 2004. O perfil do correntista será de baixa renda, com até dois salários mínimos, e que atua na economia informal. Os clientes receberão um cartão para movimentar a conta em correspondentes bancários próximos das residências, disse Lima. O BB informou que o Banco Popular funcionará exclusivamente por meio de correspondentes bancários. A previsão é trabalhar inicialmente com 1.500 mil estabelecimentos.