Banco Popular faz acordo com lojas Marabrás O Banco Popular do Brasil fez acordo com a Marabrás para atuar com exclusividade nas lojas da rede. O presidente da instituição, Ivan Guimarães, disse que o logo o banco estará em cem lojas da empresa. Segundo ele, além de oferecer os produtos financeiros já existentes, o Banco Popular está desenvolvendo com a Marabrás um projeto de cartão de crédito, que deverá estar disponível em abril do próximo ano. A instituição, que é o braço do Banco do Brasil para o microcrédito, já tem um acordo com as Casas Bahia, com presença em dez lojas da rede. Em 1º de dezembro, o Banco Popular participará da Superloja da Casas Bahia no Anhembi, com seis pontos de venda. A instituição também pretende passar a oferecer a todos os clientes, em janeiro do próximo ano, títulos de capitalização e seguros.