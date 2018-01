Banco Popular tem prejuízo de R$ 9,2 milhões no trimestre O Banco Popular do Banco do Brasil (BB) teve no terceiro trimestre do ano um prejuízo de R$ 9,2 milhões. O presidente da subsidiária do BB, Robson Rocha, destacou que o resultado é 43% menor que o resultado negativo de R$ 16,3 milhões registrado em igual período do ano passado. "A melhora do resultado é reflexo do esforço para reestruturar a rede de atendimento, melhorar a qualidade do crédito e reduzir as despesas administrativas", disse ele. O Banco Popular foi criado em julho de 2004 para atuar no segmento do microcrédito. No ano, o banco está com um prejuízo acumulado de R$ 35 milhões. "O resultado final de 2006 será inferior ao prejuízo de R$ 62 milhões registrado no ano passado", comentou Rocha. O primeiro resultado positivo do Banco Popular, de acordo com Rocha, deverá acontecer no final do primeiro semestre de 2007. "No próximo ano, o Banco Popular entrará no azul", afirmou o vice-presidente de Finanças do BB, Aldo Luiz Mendes. Os prejuízos do Banco Popular foram reduzidos ao longo dos três trimestres deste ano. "No primeiro trimestre do ano, as perdas foram de R$ 14,8 milhões. Problema: inadimplência Rocha destacou ainda a queda de 24,8% das despesas da instituição com a constituição de provisões sobre créditos de difícil recuperação no terceiro trimestre em relação ao segundo. Na visão de analistas de mercado, a alta inadimplência sempre foi um dos problemas enfrentados pelo Banco Popular. Desde sua criação, o banco já emprestou a seus clientes cerca de R$ 295,7 milhões em operações de crédito com prazo médio de 10 a 12 meses. Outro problema crônico do Banco Popular, as despesas administrativas tiveram no terceiro trimestre do ano uma redução de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. A diminuição resultou de uma reorganização da estrutura de administração do banco. Microcrédito O vice-presidente de Finanças do BB defendeu a atuação do banco no microcrédito. "Estamos cumprindo a exigibilidade do Banco Central (BC) de aplicar 2% dos depósitos à vista no microcrédito", disse, ao comentar as críticas do ministro do Trabalho Luiz Marinho sobre a falta de meta dos bancos públicos em relação ao microcrédito. Segundo Mendes, o microcrédito do BB teve crescimento de 15,6% no terceiro trimestre e chegou aos R$ 369,9 milhões.