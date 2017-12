Banco Popular terá pontos nos supermercados Econ O Banco Popular do Brasil irá abrir pontos de atendimento ao consumidor nas lojas do supermercados Econ. Com 98 unidades na Grande São Paulo, a rede serve à população de menor poder aquisitivo das regiões onde está instalado. Os pontos do banco irão oferecer serviços de abertura e movimentação de conta corrente, concessão de crédito e pagamentos de contas. A parceria entre o Banco Popular e a Telecom Service, uma das gestoras da rede de atendimento da instituição e que ficará responsável pelo aparelhamento dos supermercados, será firmada amanhã. O acordo faz parte da estratégia de expansão da rede nacional de correspondentes bancários deflagrada pelo banco e que já envolveu outras redes varejistas como a Casas Bahia e Marabraz. O Banco Popular, subsidiária do Banco do Brasil para atuar na área de microcrédito, iniciou suas atividades comerciais em julho e como correspondente bancário possui em todo País 4.500 pontos de atendimento. O alvo são pessoas físicas que ganham até três salários mínimos e não mantenham conta corrente em nenhuma outra instituição financeira.