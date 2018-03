Banco Português de Negócios chega ao Brasil O Banco Português de Negócios (BPN), controlado pela Sociedade Lusa de Negócios (SLN), vai começar a operar no mercado brasileiro, informou a agência de notícias Lusa. A expansão para o mercado brasileiro vai ser feita através da constituição de um banco de investimento, o BPN Brasil, e uma sociedade especializada no crédito ao consumo de bens e serviços a particulares, a BPN Créditus. O banco, que aguarda ainda o parecer das autoridades brasileiras para iniciar a atividade, terá um capital inicial de R$ 12 milhões. Como parceiro estratégico do BPN Brasil deverá ser escolhido o Banco Africano de Investimentos (BAI), uma instituição financeira angolana, que em Portugal tem uma filial, o BAI Europa.