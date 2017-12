Banco Real altera prazo de leasing Na semana passada, o Banco Real alterou o prazo do leasing e CDC para pessoa física e jurídica para 48 meses. As taxas variam de 1,95% a 2,5% ao mês. Segundo o diretor da área de Empréstimos, Financiamentos e Serviços do Banco, Reynaldo Naves, os prazos mais longos fazem parte de uma estratégia do banco de oferecer a seus clientes linhas de financiamentos de fácil contratação, além de taxas atrativas. O banco também está oferecendo, para os clientes cadastrados no Real Internet Empresa, um leasing para compra de microcomputadores com taxa de 1,95%. A adesão ao Real Internet Empresa é gratuita. Basta acessar o site do banco (veja link abaixo). A promoção é válida somente até o dia 10 de novembro.