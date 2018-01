Banco Real anuncia redução de taxas de juros O Banco Real anunciou hoje a redução das taxas de juros de suas linhas de crédito em função da queda da Selic, a taxa básica de juros da economia, para 17,5% ao ano. A partir de segunda-feira, a taxa máxima do RealParcelado (Crédito Pessoal Automático) cairá de 6,10% para 5,80% ao mês. Em 1º de dezembro, a taxa máxima do RealMaster (cheque especial) passará de 8,40% para 8,25%. A taxa mínima permanece em 3,20%. O banco lembra que este produto oferece até dez dias de isenção da taxa, sendo cobrado juros do período a partir do 11º dia. A taxa máxima do Real Empresa Plus, destinado a pessoas jurídicas, cairá de 7,75% para 7,60% ao mês, também a partir de 1º de dezembro. A taxa mínima continua em 3,00% ao mês.