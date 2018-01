Banco Real baixa juros do cheque especial O banco Real anunciou no final da tarde a redução da taxa de juros do cheque especial em 0,20 ponto percentual. A taxa caiu de 8,75% para 8,55% ao mês. A medida foi tomada após o corte da Selic, de 24,5% para 22% ao ano, pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Também promoveram baixas nos juros hoje o Bradesco, HSBC e Caixa Econômica Federal.