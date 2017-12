Banco Real lança financiamento de 100% do imóvel O Banco Real acaba de lançar um novo produto que financia 100% do valor do imóvel. A linha de crédito foi criada para atender aqueles consumidores que já tem a casa própria e querem um imóvel melhor, afirma o superintendente de crédito imobiliário da instituição, Hus Morgan Daroque. Segundo ele, no Real Imóvel Financiamento 100%, o cliente dá sua residência como garantia na compra da outra propriedade. A taxa de juros nesse produto é de Taxa Referencial (TR) mais 12% para imóveis entre R$ 120 mil e R$ 245 mil, e de TR mais 13% para imóveis acima de R$ 245 mil. O prazo de financiamento é de 15 anos. O banco também criou o Real Imóvel Parcela Fixa, que oferece taxas pré-fixadas durante todo o contrato, com duração de até 20 anos. Os juros cobrados nessa modalidade é de 18% ao ano. Morgan lembra, porém, que o crédito não poderá ultrapassar 25% da renda. Outra novidade da instituição é o Real Imóvel Assessoria, que faz todo o serviço de assessoria documental necessária para o financiamento. O serviço faz todo o trâmite burocrático de uma operação de compra de imóvel. Mas para isso o consumidor terá de pagar uma taxa de R$ 1.650.