Banco Real tem taxa efetiva de 4% para microcrédito O Banco Real anunciou hoje a ampliação da linha de microcrédito cumprindo a Resolução 3.109 do Banco Central que determina a aplicação de 2% dos depósitos à vista no segmento ou devolução dos recursos -sem remuneração- aos cofres do BC. O Banco Real precisará emprestar R$ 54 milhões para o microcrédito. Edison Costa, diretor executivo de produtos e serviços do Banco Real, afirma que a instituição já estava trabalhando no segmento há um ano, mas com a Resolução do BC deve intensificar as atividades. O Real deve atuar em duas linhas: do microcrédito do empreendedor (voltada para "empresas") e para aposentados. A taxa de juros será de 2% ao mês, mas contabilizando-se a tarifa de abertura de crédito (TAC), o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e a CPMF (de 0,38%) chega-se a uma taxa de juros efetiva de 4% ao mês, observa Flavio Weizenmann, gerente geral da Real Microcrédito. Nesta linha de microcrédito do empreendedor, o Real já atua desde julho de 2002, quando iniciou um projeto-piloto na comunidade de Heliópolis, em São Paulo. Atualmente, possui mais dois postos de atendimento, Paraisópolis e São Matheus, também, em São Paulo. O prazo dos empréstimos é no máximo de cinco meses. O valor mínimo será de R$ 200,00 e o máximo de R$ 1 mil. O cliente contará com acompanhamento individualizado para verificar as necessidades e o dinheiro é liberado no máximo em 72 horas através de um cartão eletrônico. Crédito para aposentados No caso da linha para aposentados, o Real tem um potencial de atendimento de 800 mil pessoas que ganham até três salários mínimos e saldo médio na conta corrente inferior a R$ 1 mil. A linha de crédito para os aposentados terá prazo de 4 a 18 meses para valores entre R$ 150,00 e R$ 500,00. A taxa de juros é fixada em 2% ao mês que somada a tarifa de abertura de crédito, IOF e CPMF fica próxima a 4% ao mês. Caso o beneficiário não seja correntista do Banco Real, será aberta uma conta corrente movimentada via cartão de crédito.