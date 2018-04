Banco rebaixa recomendação do Brasil por causa de Lula As pesquisas de opinião para as eleições presidenciais começaram a ter impacto nas recomendações para os títulos da dívida externa brasileira. O banco de investimento Morgan Stanley Dean Witter rebaixou sua recomendação para os títulos da dívida do Brasil, citando como um dos principais motivos os riscos maiores de vitória do candidato do PT, Luis Inácio Lula da Silva, nas eleições presidenciais deste ano. Os analistas do Morgan Stanley entendem que Lula e também o candidato do PPS, Ciro Gomes, devam continuar a subir nas próximas pesquisas de opinião. "A volatilidade política deverá aumentar no curto prazo", afirmou o estrategista de renda fixa para Brasil do Morgan Stanley, Jaime Valdívia-Hernandez. Segundo ele, a questão crucial neste momento para o mercado é determinar se o pré-candidato do PSDB, José Serra, conseguirá descolar nas pesquisas dos candidatos Anthony Garotinho (PSB) e do Ciro Gomes. "Se o Serra não conseguir se separar convincentemente nas pesquisas do resto do grupo de candidatos, o PSDB poderá sofrer pressão para considerar alternativas para a candidatura do PSDB", afirmou Valdívia-Hernandez. Ele destacou ainda o tempo de televisão como fator de peso para influenciar as próximas pesquisas de opinião. "Em maio, Lula será beneficiado pela exposição maior na mídia (leia-se TV)", disse o analista. Para Valdívia-Hernandez, as eleições presidenciais deverão ser decididas em dois turnos. Além de ter rebaixado a recomendação para os títulos, o diretor-executivo de pesquisa de renda fixa para mercados emergentes do Morgan Stanley, Eric Fine, pediu desculpas aos investidores por ter elevado a recomendação do Brasil no dia 1º de março deste ano. Na ocasião, o Morgan fez o caminho inverso, rebaixando a recomendação para os títulos da dívida da Rússia. "Nossa decisão no dia 1º de março passado foi errada. Não deveríamos ter rebaixado a Rússia e ter direcionado totalmente o dinheiro aplicado na Rússia para elevar o peso do Brasil", disse Fine. Ao mesmo tempo em que explicou que as metas de retorno para os títulos brasileiros fixadas em 1º de março já foram atingidas, Fine disse que a maior perspectiva de vitória de Lula nas eleições de outubro "reduz o valor esperado para os títulos". Valdívia-Hernandez acrescenta que, além do risco político e da volatilidade com o cenário político, os fundamentos da economia brasileira pioraram. "No entanto, permanecemos otimistas com as perspectivas do País no médio prazo", observou.