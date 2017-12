Banco reduz juros de financiamentos e cheque especial O Bradesco anunciou na noite desta quarta-feira feira a redução das taxas de juros nas linhas de financiamento a veículos, cheque especial e crédito pessoal, acompanhando a decisão do Copom, quer baixou os juros básicos de 26% para 24,5% ao ano. O juro do financiamento para veículos caiu de 2,90% para 2,60% ao mês. Os juros nos financiamentos do cheque especial e crédito pessoal tiveram queda de 1,5 ponto porcentual ao ano. A taxa mínima do cheque especial caiu de 3,80% para 3,76%, enquanto a taxa máxima foi reduzida de 9,50% para 9,39%. O crédito pessoal passou de 6% para 5,89% ao mês. De acordo com comunicado do banco, as novas taxas passam a valer a partir desta quinta-feira.