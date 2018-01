Banco retifica: política monetária de Meirelles será impecável O economista-chefe do banco BBV, Octavio de Barros, esclareceu na noite desta sexta-feira que considera que a política monetária do futuro presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, deverá ser "impecável, à medida que ele tem facilidade em montar uma equipe de alta competência para evitar pressões inflacionárias relevantes no ano que vem". Segundo ele, "o convite do presidente Lula a Meirelles foi iniciativa brilhante porque desativa as percepções anteriores de que soluções heróicas ou heterodoxas pudessem ser praticadas no Banco Central". O economista afirma ainda que "o risco Brasil seguramente deverá seguir uma trajetória de ajuste para baixo". Na sua avaliação, a nomeação de Meirelles deverá inclusive favorecer a retomadas das linhas de financiamento do comércio a partir de janeiro, quanto o efeito-balanço será superado. A revisão ligeiramente para cima feita pelo banco com relação à inflação de 2003 (de 9,5% para algo próximo de 11%), foi um mero ajuste técnico, segundo Barros, convergindo para o consenso de mercado que já supera este número. "Não revela de forma alguma um questionamento da qualidade da política monetária do Banco Central no ano que vem", disse.