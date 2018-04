Banco Rio de La Plata tem prejuízo de US$ 10,2 mi O Banco Rio de la Plata registrou um prejuízo líquido de US$ 10,2 milhões (US$ 0,03 por ação) no ano fiscal de 2001, durante o qual a companhia trabalhou para manter um balanço de pagamentos saudável em meio à crise na Argentina. Em nota, o banco argentino disse que o prejuízo foi resultado principalmente de vendas da carteira de títulos, que foram reinvestidos em ativos de alta liquidez; e aumento nas provisões para crédito. O banco explica que, com o difícil ambiente de negócios que prevaleceu ao longo do ano passado na Argentina, a estratégia foi manter seu balanço de pagamentos saudável e aumentar os níveis de liqüidez. A companhia disse que manteve o melhor indicador de qualidade de ativos no sistema financeiro da Argentina, embora o país estivesse arrasado pela crise monetária.