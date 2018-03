Banco Safra capta US$ 250 milhões O banco Safra fechou hoje uma captação de US$ 250 milhões em euronotes (títulos) de nove meses, com vencimento em dezembro de 2003. O juros ficou em 6,625% e o rendimento, em 6,75% ao ano. O diretor financeiro da instituição, João César Tourinho, disse que a oferta inicial era de US$ 50 milhões e foi ampliada por causa da boa demanda."Dois fatores levaram ao aumento: a melhora das condições do mercado internacional nesta semana e a excelente condução da política econômica brasileira, que contribuiu para reduzir o risco País", afirmou. Essa é a segunda emissão externa do Safra em 2003. A primeira foi de US$ 200 milhões em papéis de seis meses, que pagaram juro de 6,625% e rendimento de 7% ao ano. "Nessa segunda operação, conseguimos alongar prazo e melhorar a taxa", disse. Para Tourinho, mesmo com o ambiente de guerra, há espaço para captações de empresas brasileiras no exterior. "A gestão responsável da política econômica pelo governo vem fazendo a confiança do investidor retornar rapidamente ao País", afirmou. A liquidação da captação do Safra ocorre no final deste mês. Os recursos devem entrar no País antes do dia 31 de março, segundo Tourinho. "O montante será usado para empréstimos a clientes e operações de arbitragem", disse. Os papéis do Safra foram distribuídos entre investidores da Europa, Estados Unidos, África e Oriente Médio. Os líderes da operação foram o UBS Warburg e o banco Finantia. Os co-líderes foram o Safra Cayman e o Bear Stearns.