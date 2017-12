Banco Santos apresenta plano de recuperação a credores O Banco Santos apresenta hoje aos credores um plano de recuperação. A proposta segue o modelo das reestruturação de empresas em crise e foi elaborada com a assessoria da Valora, empresa do ex-diretor do Banco Central Carlos Eduardo de Freitas. Num comunicado publicado hoje nos jornais, a controladora do Banco Santos, Procid Participações e Negócios, diz que o plano compõem-se de duas fases. Na primeira, pretende-se realizar a transição do Regime de Intervenção para um outro regime especial, sob o qual o banco pode retomar suas atividades. "Com isso, poderá ser evitada a deterioração empresarial decorrente de paralisação das operações, ganhando-se o tempo necessário à estruturação e à negociação, com os diversos credores, do projeto de capitalização e reescalonamento das aplicações e investimentos feitos junto ao banco", diz o comunicado. O sucesso da primeira fase do plano dependerá da concordância dos credores em não efetuarem saques num período de seis meses. A capitalização do banco constituirá o objeto da segunda fase, "cujo êxito resultaria na revitalização efetiva da instituição sob nova estrutura acionária e nova administração". A proposta de recuperação apresentada aos credores pede que eles concordem com a moratória de seis meses, sem que isso signifique isenção das responsabilidades que a lei atribui aos controladores diretos e indiretos do banco, e que manifestem a intenção de examinar o projeto de capitalização e reescalonamento dos seus créditos, a ser apresentado mais adiante. Mais informações sobre o plano podem ser obtidas no site www.bancosantos.com.br ou, a partir de 3 de janeiro, por meio do telefone (11) 3818-9700. As negociações em torno da proposta e qualquer acordo entre a controladora e os credores, ainda que preliminar, deverão ser submetidos à avaliação pelo interventor e também pelo Banco Central.