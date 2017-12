Banco Santos lança fundo social de renda fixa voltado ao IBCC O Banco Santos lançou hoje um Fundo Social de Renda Fixa para favorecer o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer (IBCC). Com aplicação mínima de R$ 1 mil e movimentação mínima de R$ 500,00, o fundo irá repassar mensalmente para a entidade 80% da taxa de administração cobrada, que foi fixada em 1,25%. Segundo o diretor-executivo da Santos Asset Management, Carlos Eduardo Guerra, a expectativa do banco é alcançar nos primeiros 30 dias um patrimônio de R$ 10 milhões. O fundo não terá carência e já será aberto com um patrimônio de R$ 3 milhões. Em comunicado, o banco informou que, com esse novo produto, passará a contar com três produtos sociais voltados para projetos de diferentes áreas. O primeiro tem uma conotação social cidadã, o segundo é voltado para a questão social-educacional e este novo terá enfoque na saúde. Até o primeiro semestre do ano que vem, o banco irá disponibilizar um fundo engajado a uma causa ecológica.