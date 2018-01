Banco Santos lança novo PGBL O Banco Santos deverá lançar esta semana um novo Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL), que será dividido em duas categorias: individual e empresarial. O produto terá sorteios semanais que vão premiar os participantes com o pagamento de até 12 mensalidades no valor da contribuição do cliente. A aplicação mínima mensal é de R$ 50,00 com taxa de carregamento cobrada sobre a contribuição de 2,5%. A taxa de administração financeira deve variar entre 1% e 2% ao ano, dependendo do perfil do investimento. Há quatro opções de fundos: o National, composto por títulos públicos federais; o PS Fix, com títulos públicos e privados; PS Mix 15, com até 15% em ações; e o PS Mix 25, com até 25% em renda variável.