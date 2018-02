Banco suíço UBS anuncia prejuízo de US$ 4 bi em 2007 O suíço UBS, um dos bancos europeus mais atingidos pela crise de hipotecas de risco (subprime) dos EUA, anunciou hoje prejuízo de aproximadamente 4,4 bilhões de francos suíços (US$ 4,02 bilhões) em 2007. O comunicado de atualização de resultados divulgado hoje pelo banco era inesperado. Somente no quarto trimestre do ano passado, o prejuízo da instituição será de aproximadamente 12,5 bilhões de francos (US$ 11,45 bilhões). Os resultados refletem o enfraquecimento da receita com operações em renda fixa, moedas e commodities (FICC), na divisão do banco de investimento. No trimestre, os números dessa divisão vão incluir perto de US$ 12 bilhões em perdas por posições relacionadas ao setor de hipotecas subprime dos EUA, e aproximadamente US$ 2 bilhões em outras posições ligadas ao setor de hipotecas residenciais dos EUA. Os prejuízos envolvendo a participação do banco no segmento de hipotecas de alto risco são 40% superiores aos que o UBS informou em dezembro passado, quando a instituição detalhou sua exposição nesses mercados. No mês passado, o UBS disse que faria a baixa contábil de posições no valor de US$ 10 bilhões. Hoje, essas perdas foram ampliadas para US$ 14 bilhões. O UBS vai divulgar mais detalhes de sua performance financeira no dia 14 de fevereiro, quando oficialmente publica os resultados do período. As informações são da Dow Jones.