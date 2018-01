Banco Toyota lança seguro no Brasil O Banco Toyota do Brasil está lançando o seguro Toyota, garantido pela Mitsui-Marine & Kyoei Sire e administrado pela Marsch Corretora. O valor do seguro pode ser parcelado pelo mesmo prazo do financiamento dos automóveis em até 36 vezes, com a taxa de 1,74% ao mês - a mesma taxa que é cobrada nas vendas de veículos. De acordo com o diretor comercial do Banco Toyota, Luiz Carlos Andrade Júnior, o objetivo do lançamento do seguro é aumentar a fidelização dos clientes da marca. Com o produto, quando o dono de um veículo da marca sofrer um sinistro, ele tem a garantia de ser atendido em uma das oficinas das 81 concessionárias em todo o País. Isso nem sempre ocorria porque as revendas não tinham acordo com todas as seguradoras, o que obrigava que alguns consertos fossem feitos fora da rede.