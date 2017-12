Banco UBS eleva recomendação de ações brasileiras O banco de investimento UBS elevou sua recomendação para as ações brasileiras de "neutra" para "strong overweight" (muito acima do normal de mercado), alçando-as à categoria de melhor escolha na América Latina, à frente das ações mexicanas. O UBS disse que a decisão "baseia-se em avaliações relativas, na crença de que os temores sobre arrocho nos EUA estão descontados, na confiança no compromisso do Brasil com a ortodoxia fiscal e na evidência do início da recuperação econômica brasileira." O banco de investimentos aumentou o peso das ações da Vale e da Telemar em seu portfólio modelo de ações latino-americanas, mas reduziu Brasil Telecom. O UBS manteve a recomendação de "overweight" (acima do peso normal do mercado) para o México, mas reduziu a exposição à engarrafadora Femsa, à construtora Consorcio Ara SA e à varejista Wal-Mart de México.