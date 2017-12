Banco Volks financia carros da Audi O Banco Volkswagen criou uma divisão para financiar os veículos da marca Audi. A Audi Finance, que absorveu investimentos de R$ 2,5 milhões em sua fase de implantação, pretende participar de dois terços das vendas dos carros da marca. O anúncio foi feito pelo diretor do Banco Volkswagen e da Audi Finance, Marcos Vinícius Moya. A Audi Finance vai entrar no mercado com uma taxa de juros promocional de 1,65% ao mês, pelo prazo de 36 meses e entrada de 20% para toda linha de veículos Audi. As vendas do Audi TT terão um plano especial, com taxa mensal de 0,99%, também pelo parcelamento em até 36 meses e entrada mínima de 20%. A partir de 2001, a empresa oferecerá também operações de consórcio. A estrutura da Audi Finance será compartilhada com a do Banco Volkswagen. Um grupo de 36 profissionais do banco, entretanto, foi especialmente treinado para atender os clientes das 34 concessionárias da marca em todo o País. A expectativa da Audi é aumentar as vendas em 20% no próximo ano. A frota de veículos da marca no Brasil somava 25 mil unidades em julho.