Banco Votorantim capta US$ 180 milhões O banco Votorantim fechou hoje uma captação de US$ 180 milhões em eurobônus (títulos), com prazo de dois anos e vencimento em junho de 2005. De acordo com o diretor de Tesouraria do banco, Pedro Mollo, o cupom (rendimento em dólar) ficou em 6% com retorno do investimento de 6,25%. "A expectativa era de que o yield (retorno) da operação ficaria entre 6,25% e 6,5% ao ano", disse. Segundo ele, a oferta inicial era de US$ 100 milhões. "Fomos surpreendidos pela demanda, que ficou ainda maior que os US$ 180 milhões captados", afirmou. O executivo disse que os recursos devem entrar no País dia 17 de junho. Mollo informou que os recursos serão usados para refinanciar operações do banco. De acordo com ele, esta captação conseguiu o menor rendimento em dólar entre as operações do banco desde setembro do ano passado. Em 2003, incluindo a captação fechada hoje, o banco já captou US$ 660 milhões.