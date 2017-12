Banco WestLB recomenda papéis da dívida brasileira O banco WestLB recomendou hoje aos seus clientes um "forte overweight" no Brasil ? investimento acima da média da carteira de papéis da dívida de países. Em seu relatório mensal de alocação de portfólios, o banco afirma que as perspectivas para os bônus em moeda estrangeira do Brasil continuam sendo positivas. Segundo o banco, embora a volatilidade política no País continue, seu impacto nos mercados financeiros tem sido limitado. "A decisão do governo de não renovar o seu programa de financiamento com FMI que expira no final do ano, uma moeda em recuperação, indicadores de preços moderados e o corte nos juros abrem caminho para uma bem razoável estabilização do desempenho dos preços dos bônus brasileiros em moeda estrangeira", disse o banco. "Graças aos fundamentos econômicos favoráveis, continuidade das reformas e políticas monetária e fiscal pró-estabilidade, a perspectiva para o mercado de bônus continua sendo positiva." O WestLB acredita que a diminuição da pressão inflacionária permitirá que o Banco Central promova novos cortes nos juros. "Estamos confiantes que as agências de classificação de risco vão premiar o progresso do Brasil em direção à estabilidade econômica, com um novo upgrade até o final do ano", disse o banco. O WestLB observou, no entanto, que o clima político deverá continuar pesado, embora possa ser aliviado, limitando assim o potencial de valorização dos ativos brasileiros.