Banco1.net e Investshop anunciam parceria O banco virtual banco1.net e o portal financeiro InvestShop formaram uma parceira e conseqüente fusão de suas operações. O banco1.net assume o controle do InvestShop, que passa a deter 15% da nova instituição. A união das duas pioneiras em serviços bancários e financeiros na Internet não acabará com nenhuma das duas marcas. Os correntistas do banco1.net passarão a ter acesso mais rápido aos investimentos do InvestShop, que, por sua vez, proporcionará aos seus clientes a possibilidade de contar com a comodidade do banco1.net. Os dois portais continuarão separados, atuando em sinergia de custos, investimentos e receita.