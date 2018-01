Banco1.net lança cartão de milhagem smiles O banco1.net, único banco virtual do Brasil, que reúne todos os produtos financeiros disponíveis nos bancos convencionais, acaba de lançar seu cartão de crédito Smiles. O novo produto já está disponível para qualquer pessoa, após aprovação de crédito. O novo cartão facilita quem pretende aumentar as chances de conseguir uma viagem gratuita nos vôos das companhias da Star Aliance. O cliente ganha na aquisição do cartão três mil milhas para a versão internacional e cinco mil milhas para a versão Gold. Para cada dólar gasto com o cartão internacional, o usuário ganha uma milha no programa Smiles e 1,2 milhas, usando o cartão Gold. O cliente contará com todas as facilidades de controle de sua fatura através da Internet.