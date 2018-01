Banco1.net lança conta para universitários O banco1.net - banco virtual que reúne todos os produtos financeiros disponíveis nos bancos convencionais - lança nesta semana sua conta universitária, um produto destinado aos jovens universitários, de 18 a 28 anos. A tarifa fixa mensal do novo produto será de R$ 4,50. As contas terão um limite de crédito inicial que poderá variar de R$ 200,00 a R$ 600,00, sem a necessidade de comprovação de renda. Mais informações podem ser obtidas o site do Banco1.net (veja link abaixo).