Banco1.net lança programa de novos clientes O Banco1.net acaba de lançar um programa de indicação de novos clientes via telefone e Internet chamado conta comigo, a estratégia irá premiar os clientes que indicarem novos correntistas e reúne parceiros como www.fera.com e Programa Smiles, da Varig. No site www.banco1.net, para cada novo correntista indicado, o cliente receberá 100 pontos que podem ser trocados por prêmios no site www.fera.com e milhas no programa Smiles, da Varig. A primeira fase da promoção encerra no dia 28 de abril. Segundo o gerente de marketing de relacionamento do Banco1.net, Alessandro Basile, até o final do ano o banco espera aumentar em 5 mil correntista sua base de clientes. O correntista do Banco1.net poderá acompanhar o status de suas indicações pelo site do banco, pelo telefone e por meio de dois extratos mensais. Para abrir uma conta no banco1.net, o interessado deve morar na Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, além das regiões de Campinas e Baixada Santista. Deve ter mais de 21 anos e renda mensal igual ou superior a R$ 800,00. O Banco1.net oferece Gerente de Negócios disponível por telefone e e-mail, 24 horas por dia, sete dias por semana, para atendimento e consultoria financeira. Há atendimento via chat também, das 8h às 24h, sete dias por semana. O banco1.net tem fundos de investimentos de diversas marcas: Unibanco, Pactual, Chase, Icatu, Sul América,Opportunity, ING, Bank of America e Fator, além de seguros de companhias como, Sul América, Unibanco e Met Life.