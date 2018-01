Banco1.net: tarifas e juros menores O Unibanco, controlador do Banco1.net, pretende praticar tarifas e juros menores nas operações do banco virtual. O presidente do Unibanco, Joaquim Francisco de Castro Neto, disse que será possível cobrar menos porque os custos fixos de uma instituição virtual são muito menores. O Banco1.net será lançado em meados de junho, numa parceria com a Portugal Telecom. As tarifas bancárias da nova instituição serão de 10% a 15% menores do que as dos bancos tradicionais e que os juros cobrados em empréstimos serão de 5% a 10% inferiores. O Banco1.net, recriado a partir do Banco1 que o Unibanco lançou em 1995, já nasce com 70 mil clientes que utilizam os serviços da instituição por Internet ou telefone. Com o relançamento, a ênfase será nas operações por Internet, com a oferta de serviços de outros bancos que não o Unibanco. Estão fechados 16 acordos com instituições como o BBA, ING e Chase entre outros. A expectativa é alcançar receita bruta de R$ 70 milhões este ano e de captar R$ 200 milhões. Metade da receita vai ser originada nas tarifas bancárias e o restante com juros sobre ativos, cartão de crédito e seguros. Dos R$ 36 milhões que serão investidos este ano no Banco1.net, o marketing vai consumir R$ 26 milhões e a tecnologia, R$ 10 milhões. Os planos para o Banco1.Net são de somar 350 mil clientes e 750 mil associados em três anos, atuando nos mercados de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Brasília. Os ativos totais são estimados atualmente em R$ 90 milhões e projetados em R$ 400 milhões dentro de três anos.