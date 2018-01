Banco1.net tira dúvidas sobre IR gratuitamente A partir do próximo dia 15, o Banco 1 esclarecerá qualquer dúvida sobre a declaração de Imposto de Renda gratuitamente em seu site na Internet (veja link abaixo). O serviço foi criado em conjunto com a Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte em São Paulo (ABDC-SP) e contará com chats semanais e envio de e-mails com as perguntas sobre o preenchimento do documento. As respostas serão fornecidas por advogados da ABDC. Mesmo os internautas que não têm conta no banco poderão utilizar o serviço. O atendimento estará disponível até dia 30 de abril, último dia para a entrega da declaração. As respostas, segundo a ABDC, serão enviadas em até 72 horas após terem sido solicitadas. Os chats estão marcados para todas as sextas-feiras do período, às 11 horas.