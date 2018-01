Banco24Horas: endereços no celular via WAP A localização de endereços do Banco24Horas já está disponível via celular para usuários de serviços WAP de todo o Brasil. "Decidimos oferecer o serviço porque o site da TecBan (administradora do Banco24Horas) é muito acessado por usuários que procuram os endereços dos caixas Banco24Horas em diversos lugares do Brasil", diz o diretor de marketing e negócios da TecBan, Rogério Penteado Proença. O único inconveniente de consultar os endereços por WAP é que o serviço, apesar de estar disponível nacionalmente, não funciona fora da área de concessão do usuário. Isso só ocorre se a operadora da qual ele é cliente tiver feito acordo de roaming para WAP.