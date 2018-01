Bancos abrem das 9 às 11 horas no dia 24 A Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) divulgou nota informando que o horário de atendimento das agências bancárias no próximo dia 24 (segunda-feira) será das 9 às 11 horas. Este horário abrange os Estados brasileiros com horário de verão e mesmo fuso horário de Brasília, o que inclui São Paulo e Rio de Janeiro. Já no interior e demais municípios, o horário de atendimento será das 8 às 10 horas (veja a relação completa dos municípios no site da Febraban, no link abaixo). Nos dias 25, 31 de dezembro e 1º de janeiro, as agências bancárias estarão fechadas. Vale lembrar que os tributos com data de vencimento em 31 de dezembro devem ser pagos até o dia 28 (sexta-feira). Já as demais contas e títulos, no dia 2 de janeiro (quarta-feira). Os caixas automáticos funcionarão das 6 às 22 horas e apenas os equipamentos instalados em hospitais, aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias devem funcionar em tempo integral.