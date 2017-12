Bancos abrirão mais cedo a partir de hoje A partir da hoje, os bancos terão o horário de funcionamento reduzido para economizar energia. Nos grandes centros urbanos, as agências abrirão mais cedo, às 9 horas e fecharão às 15 horas. O horário de funcionamentos caixas eletrônicos também será reduzido, eles só das 6 às 22 horas. Já em pequenas cidades, que normalmente têm período de funcionamento menor, as agências funcionarão das 9 às 14 horas. A mudança foi determinada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) na última sexta-feira (01/06) e vale para o período em que vigorar o racionamento do consumo de energia elétrica no País. Mas vale lembrar que os novos horários valem também nas regiões onde não há racionamento d e energia. As novas regras estão de acordo com a proposta já apresentada pela Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban).